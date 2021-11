Coronavirus, nel Lazio 1.121 nuovi positivi e cinque decessi. Ricoveri ancora in aumento

Nel Lazio, su un totale di 29.877 tamponi, si registrano oggi, 29 novembre, 1.121 nuovi casi positivi, con 5 decessi e 689 pazienti guariti. L'assessorato alla Sanità del Lazio ha raffrontato i dati odierni con quelli del 29 novembre 2020: si registrano dunque oggi -12 decessi, -872 casi positivi, -2.623 ricoverati in area medica, -258 ricoverati in terapia intensiva, -67-574 in isolamento domiciliare. Ancora 19 in più i ricoveri in area medica per un totale di 735, tre le terapie intensive per un totale di 97.

La distribuzione dei contagi per le province del Lazio

Per quanto riguarda nel dettaglio la distribuzione dei casi per le singole province, i casi in provincia di Roma sono complessivamente 960, mentre nelle altre quattro province della regione i nuovi positivi ammontano a 161, di cui 76 nella Asl pontina, 30 a Frosinone, 48 a Viterbo e 7 a Rieti.

Il bollettino del Lazio

Sono saliti a 19.257 i cittadini attualmente positivi al covid nell'intera regione Lazio, di cui 735 in area medica, 97 in terapia intensiva e 18.425 in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei casi esaminati dall'inizio della pandemia è di 422.318. I pazienti deceduti a causa delle conseguenze del covid sono 8.974.

La vaccinazioni

Sul fronte delle vaccinazioni invece dalla mezzanotte di oggi sarà possibile effettuare la prenotazione della terza dose anche per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Nel Lazio sono state al momento superate 9 milioni e 350 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose. Sono state 650mila le terze dosi effettuate, pari a oltre il 12% della popolazione.