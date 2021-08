Coronavirus: 341 casi nel Lazio, rapporto tra positivi e tamponi a 1,5. Vaccini: 7,7 milioni di dosi somministrate

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Su 8mila tamponi e 11mila antigenici, per un totale di 19mila test, si registrano oggi, 30 agosto, 321 nuovi contagi, 28 in meno rispetto alla giornata di ieri. Quattro invece i decessi e 401 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. Salgono nelle ultime 24 ore i ricoverati, raggiungendo attualmente quota 478, mentre sono complessivamente 70 le terapie intensive occupate da pazienti contagiati.

I nuovi positivi per le province del Lazio

I casi nella Capitale sono stati 171, 91 invece nel resto della provincia romana. Nelle altre quattro province del Lazio i positivi accertati sono stati 54, di cui 13 a Frosinone, 20 a Latina, 7 a Rieti e 14 a Viterbo ma nessun decesso è riportato nelle ultime 24 ore.

Il bollettino del Lazio del 30 agosto

Per quanto riguarda nel dettaglio i numeri, gli attuali positivi nella regione sono 15.838, di cui 15.290 in isolamento domiciliare, 478 ricoverati in area non critica e 70 in terapia intensiva. I deceduti dall'inizio della pandemia ad oggi sono complessivamente 8.512, mentre i casi trattati 374.370, di cui 350.020 guariti dal covid.

La campagna vaccinale

L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato fa poi il punto sulla campagna vaccinale, puntualizzando che il Lazio ha ora superato quota 7,7 milioni di somministrazioni e mercolì 1 settembre sarà raggiunta la cifra di 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. "La campagna non si arresta - dichiara - Invito tutti quanti non lo abbiano ancora fatto a vaccinarsi". Dal 1 settembre inoltre, oltre ai cittadiini già prenotati, sarà possibile ricevere la vaccinazione recandosi direttamente presso gli hub vaccinali minuti di tessera sanitaria.