Coronavirus, nel Lazio 283 casi. D'Amato: "Dati dei positivi in calo per l'efficacia della campagna vaccinale"

Su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 283 nuovi casi positivi, 38 in meno rispetto al giorno precedente e 142 in meno rispetto a martedì 24 agosto. Sono invece 5 i decessi e 825 i pazienti guariti. Sono complessivamente 462 i ricoverati e 72 le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%. "I dati dei positivi - spiega l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato - sono in calo, a dimostrazione dell’efficacia della campagna vaccinale".

I casi di covid per provincia

Nel dettaglio, i casi nella Capitale ammontano 151, mentre si contano 60 positivi nel resto della provincia romana. Nelle altre quattro province del Lazio sono invece 72 i contagi, di cui 14 nella Asl di Frosinone, 21 a Latina, 9 a Rieti, 28 a Viterbo. Due i decessi nelle province.

Il bollettino del Lazio del 31 agosto

Nel Lazio attualmente ci sono 15.291 cittadini positivi al covid. Di questi, 462 sono ricoverati in area medica, 72 pazienti si trovano invece in terapia intensiva, in isolamento domiciliare si trovano invece 14.757 persone. I casi trattati fino ad ora sono 374.653, di cui 350.845 guariti dal Covid, 8517 deceduti.

La campagna vaccinale

"Domani - dichiara l'assessore D'Amato a proposito della campagna vaccinale - raggiungiamo i 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale che rappresentano il 77% dell’intera popolazione over 12 anni". Intanto a partire da domani, 1 settembre, sarà possibile in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina accedere agli hub vaccinali anche senza prenotazione, muniti di tessera sanitaria.