Coronavirus, nel Lazio nuovi contagi a quota 1.549. Rapporto tra positivi e tamponi al 3,9%

Oggi, domenica 5 dicembre, nel Lazio, su un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi positivi (-283 rispetto a ieri), sono 2 i decessi (-5) e 555 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 3,9%. I ricoverati in area medica negli ospedali della regione sono complessivametne 716, 95 invece le terapie intensive.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

I contagi in provincia di Roma sono 1.185, di cui 702 nella sola città di Roma, 482 nel resto della provincia. Nelle altre quattro Asl del Lazio sono stati accertati invece in tutto 365 nuovi positivi, di cui 156 a Latina, che rappresenta il dato più elevato, 101 a Frosinone, 82 a Viterbo e 26 a Rieti.

Coronavirus, il bollettino del Lazio di domenica 5 dicembre

Il numero dei cittadini attualmente positivi arriva così a 24.073, di cui 716 ricoverati in area medica, 95 nelle terapie intensive della regione. In isolamento domiciliare sono invece 23.263 persone. Sul totale dei 431.893 casi esaminati nel Lazio dall'inizio della pandemia ad oggi, i pazienti deceduti a causa delle conseguenze del covid sono arrivati a 9.012.

Il confronto conil 5 dicembre del 2020

Rispetto al 5 dicembre del 2020 ci sono però 234 casi positivi in meno, con 2.359 ricoveri in meno in area medica e 254 in meno in terapia intensiva. Sono anche scesi di 66.792 gli isolati a domicilio e si registrano 30 decessi in meno.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto speditamente la campagna vaccinale, tanto che il Lazio ha superato 9 milioni e 600 mila somministrazioni. Oltre il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sha completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda la terza dose, sono quasi 900mila quelle effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

Domani, lunedì 6 dicembre, entra in vigore la nuova normativa relativa al Super Green Pass: ecco cosa cambia.