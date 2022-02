Coronavirus, contagi sotto quota 10mila nel Lazio. D'Amato: "Ma chi non è vaccinato rischia la vita"

Continua la lenta discesa della curva dei contagi da covid nel Lazio, che oggi, 5 febbraio, scende sotto quota 10.000. Il numero dei nuovi casi registrati si è fermato a quota 9.161, a fronte di 98.278 tamponi, dei quali 30.121 molecolari. Il tasso di positività scende così al 9.3%. Sono 23 invece decessi, 18 in meno di ieri. "Nel Lazio - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - assistiamo a un deciso calo del numero dei casi positivi e si torna sotto quota 10mila. Ma chi non è vaccinato rischia la vita".

Scendono anche i ricoverati, che sono complessivamente 2,061 oggi, 16 in meno nelle ultime 24 ore, e le terapie intensive, a quota 195.

La distribuzione dei contagi per le province del Lazio

Nel dettaglio, a Roma città i nuovi positivi sono 4.294 mentre ammontano a 2.348 nel resto della provincia romana. Nelle altre quattro province della regione sono invece 2.519 i positivi accertati, di cui 873 nella Asl di Latina, 855 in quella di Frosinone, 493 a Viterbo e 298 a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 5 febbraio

I cittadini attualmente positivi sono 278.241. Di questi, 275.985 sono in isolamento domiciliare.2061, mentre in terapia intensiva sono 195. I deceduti nei due anni di pandemia sono stati 9.965 su 937.537 casi trattati.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda le vaccinazioni è stata superata quota 3,6 milioni di dosi booster effettuate, pari al 75% della copertura. Le dosi inoculate in totale sono state 12,9 milioni. Nella fascia pediatrica sono più di 132mila i bambini che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Nella giornata di ieri, venerdì 4 febbraio, le somministrazioni sono state complessivamente 30mila. Domani, domenica 6 febbraio, open day vaccinali per gli over 12 in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina, fino ad esaurimento delle disponibilità.