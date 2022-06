Coronavirus, nel Lazio ancora 2.028 nuovi contagi e tre morti

Sono stati 13.379 i test effettuati nel Lazio nelle ultime 24 ore, che hanno consentito di accertare 2.028 nuovi cittadini positivi al Covid, 789 in meno rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I guariti sono 2.009, mentre i decessi sono stati 3.

I ricoveri

I ricoverati nelle aree mediche degli ospedali del Lazio restano stabili a quota 535, così come le terapie intensive che contano 31 posti letto Covid occupati da paizenti in condizioni più serie.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, i casi a Roma città sono 1.226, a questi si aggiungono però ulteriori 386 casi accertati nel resto della provincia romana. Nel resto del Lazio invece i casi complessivi sono 416, con il numero maggiore, 144, concentrati nella provincia di Latina. Sono poi 116 a Frosinone,89 a Viterbo e infine 67 a Rieti. I decessi registrati nella giornata di oggi riguardano la Asl di Roma 3 e quelle di Frosinone e Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 5 giugno

I cittadini della regione che risultano attualmente ancora positivi al virus sono in totale 117.804. Di questi, 535 sono ricoverati nei reparti Covid dei nosocomi, altri 31 si trovano in terapia intensiva mentre 117.238 sono in isolamento domiciliare. I decessi totali salgono ora a quota 11.350, dall'inizio della pandemia ad oggi.