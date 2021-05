Coronavirus, nel Lazio 838 positivi: in calo l'incidenza e i focolai. Diminuisce il tasso di occupazione ospedaliera

Il Lazio fa i conti con 838 nuovi casi di covid accertati nelle ultime 24 ore su un totale di quasi 36mila test (19mila antigenici e 17mila tamponi) e con un incidenza in calo. Si contano purtroppo però ancora 39 pazienti deceduti, mentre i guariti ammontano a 1.880.

Incidenza e ricoveri in calo nel Lazio

"Aumentano i casi e i decessi - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. Nel Lazio cala l'incidenza e il numero dei focolai, inoltre diminuisce il tasso di occupazione ospedaliera. In una fase in cui l'incidenza è in diminuzione è opportuno rivedere il peso specifico del coefficiente Rt".

La mappa dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, la città di Roma resta ancora, per il terzo giorno consecutivo sotto i 500 casi: sono per la precisione 411 i nuovi positivi, un dato in flessione rispetto alle ultime tre settimane. Sono invece 212 i casi negli altri comuni della provincia di Roma. Nelle altre province del Lazio sono infine 215: 89 nella Asl di Latina, 68 in quella di Frosinone, 44 a Viterbo e 14 a Rieti.

Il bollettino del Lazio

Analizzando nel dettaglio i numeri, sul totale di 328.111 casi di covid complessivi analizzati dall'inizio della pandemia, 280.117 persone sono guarite dal covid, 7.796 sono decedute, mentre gli attuali positivi sono scesi a 40.198, di cui 2.055 ricoverati, 265 in terapia intensiva,37.878 in isolamento domiciliare.

Coronavirus, le altre notizie