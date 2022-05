Coronavirus, nel Lazio meno di 4mila casi in un giorno e 8 decessi. La situazione negli ospedali

Sfiora la quota dei 4mila il numero dei contagi giornalieri da coronavirus che nelle ultime 24 ore sono stati registrati in tutto il Lazio: nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio, la Regione Lazio ha diffuso il consueto bollettino in cui sono riportati 3.951 nuovi casi (808 in meno rispetto alla giornata di ieri). Sale di oltre un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 13,6% con i test totali stati effettuati sono stati 29.035, di cui 6.462 molecolari e 22.573 antigenici.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riprovati, poi, 8 decessi (uno dei quali nella provincia pontina), mentre sono state 5.354 le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore, anche oggi in numero superiore rispetto ai nuovi casi. Scende sensibilmente il numero dei ricoverati, anche se purtroppo, ci sono due pazienti gravi in più: le terapie intensive occupate oggi infatti sono 60, mentre i positivi nei reparti ordinari sono 1.115 (56 in meno in un giorno). Secondo il dato Agenas, aggiornato a ieri 4 maggio, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è stabile al 18%, mentre quella nelle terapie intensive è del 6% (una settimana fa era del 7%).

I contagi e i decessi nelle singole province

Andiamo adesso a vedere la realtà attuale nelle singole province. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati registrati in totale 2.870 nuovi casi e 1.967 sono concentrati solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 784, nella Asl Roma 2 sono 634, nella Asl Roma 3 sono 549, nella Asl Roma 4 sono 203, nella Asl Roma 5 sono 334 e nella Asl Roma 6 sono 366). Nel resto della regione se ne contano invece 1.081: 401 sono stati accertati nel territorio pontino e 352 in quello ciociaro, mentre altri 220 e 108 ne sono stati rilevati rispettivamente dalle Asl di Viterbo e Rieti. Sei dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e i restanti due in quelle di Latina e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 5 maggio 2022

Si aggiorna il quadro generale nella regione: scende ancora il numero degli attuali positivi che sono 151.184: circa 150mila sono le persone contagiate che al momento sono in cura a casa con 1.357 di loro che nelle ultime 24 ore hanno invece lasciato l’isolamento domiciliare. I ricoverati in totale, invece sono 1.175 (in basso tutti i dati del bollettino).