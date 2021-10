Coronavirus, 221 nuovi casi e 4 decessi nel Lazio. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 0,8%

Nel Lazio su 10.939 tamponi molecolari e 14.814 antigenici per un totale di 25.753 test, si registrano oggi, martedì 5 ottobre, 221 nuovi casi positivi (-19 rispetto a ieri), 4 decessi e 513 pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,8%.

Il quadro dei ricoveri: in area medica negli ospedali del Lazio si trovano attualmente 368 pazienti contagiati dal covid, 57 sono invece le terapie intensive.

Il bollettino della Asl di Latina del 5 ottobre

Ammontano a 129 i casi nella città di Roma, mentre nel resto della provincia di Roma sono 47. Nelle altre province della regione si contano invece 45 nuovi casi, di cui 18 a Latina, 11 a Frosinone, 7 a Rieti e 9 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio

Ad oggi si contano nel Lazio 9.110 attuali positivi. Di questi, 368 sono ricoverati, 57 si trovano in terapia intensiva. Il totale dei casi esaminati dall'inizio della pandemia ad oggi 385.921, di cui 368.140 guariti, 8.671 deceduti.

L'analisi e l'aggiornamento anche relativamente alla campagna vaccinale. Il Lazio supera 8,3 milioni di somministrazione, con l'83% della popolazione over 12 immunizzata con doppia dose e l'89% della popolazione over 18. I tassi di copertura vaccinale della regione sono tra i più alti d'Europa. Per quanto riguarda invece la terza dose, sono state somministrate finora 25mila dosi. Le prenotazioni sono aperte sul portale di Salute Lazio ()https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente. Iniziata la somministrazione della terza dose di vaccino Covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi.