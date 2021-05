Coronavirus, nel Lazio 1.063 nuovi positivi. D'Amato: "Lieve aumento del valore Rt"

La regione torna sopra i mille contagi. la regione. Nel bollettino di oggi, 7 maggio, su oltre 15mila tamponi e più di 20mila antigenici per un totale di circa 36mila test, si registrano 1.063 casi positivi, 56 in più del giorno precedente.Nelle ultime 24 ore inoltre si segnalano inoltre 17 decessi e 1.277 guariti.

L'analisi dell'assessore D'Amato

"Aumentano i casi e le terapie intensive - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - mentre si dimezzano i decessi e calano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. C'è un lieve aumento del valore Rt - aggiunge - ma la valutazione del rischio è bassa. L’incidenza settimanale resta sotto la media italiana".

La mappa del contagio e i numeri del Lazio

Nel dettaglio, la città di Roma conta 520 casi, il resto della provincia di Roma ne ha invece 257, mentre le altre quattro province segnalano complessivamente 286 contagi, di cui 182 nella sola Asl di Latina, 55 in quella di Frosinone, 34 a Viterbo e 15 a Rieti. Stando ai dati aggiornati sono 38.560 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.943 ricoverati, 273 in terapia intensiva e 36.344 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 283.769, i decessi 7.852 e il totale dei casi esaminati è pari a 330.181. Nel Lazio, inoltre, un terzo degli utenti della popolazione target (dai 18 anni in su – dato Istat) ha già ricevuto la prima dose di vaccino, il 15% ha già completato il percorso vaccinale.

La campagna vaccinale

Da sabato 8 maggio alla mezzanotte partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 55 - 54 anni (nati 1966 e 1967). Secondo i dati aggiornati alle 17 del 7 maggio le somministrazioni totali nella regione sono state 2.212.537, di cui 726.702 anche con seconda dose.Nella provincia di Latina si è arrivati 154.207 persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e 49.338 a cui è stata inoculata anche la seconda dose.

