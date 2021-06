Coronavirus, 139 contagi nel Lazio: confermati incidenza e valore Rt da zona bianca

Scende ancora il dato dei contagi nella regione Lazio: oggi, 8 giugno, su 26mila test (11mila tamponi e 15mila antigenici) sono stati 139 i nuovi casi accertati, 6 i decessi e 1.205 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,2% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. Calano ancora i ricoverati, che sono complessivamente 645 (-41) e le terapie intensive occupate da pazienti contagiati, che sono 108 (-16 rispetto al giorno precedente.

I contagi per provincia

La città di Roma ha accertato un picco verso il basso di nuovi contagi, addirittura sotto la soglia dei 100: sono 82 nelle ultime 24 ore. Nella provincia romana sono invece 35, mentre nelle altre province del Lazio complessivamente 22, di cui 10 a Latina, 11 a Frosinone e uno solo a Viterbo, con Rieti che per il secondo giorno consecutivo registra zero positivi e nessuna vittima. Incidenza e indice Rt confermano che il Lazio si avvia verso la zona bianca.

Il bollettino del Lazio dell'8 giugno

Ad oggi dunque, stando ai dati riportati nel bollettino del Lazio, nella regione si contano 9.955 casi attualmente positivi, di cui 645 ricoverati in area medica e 108 in terapia intensiva, 9.202 cittadini si trovano invece in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei casi esaminati dall'inizio della pandemia è 343.574, di cui 325.390 guariti e 8.229 deceduti.

Il punto sulla campagna vaccinale

Nella giornata di oggi sono state superate 3.800.000 dosi somministrate dall'inizio dell campagna vaccinale. Il 53% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose, il 26% ha concluso il percorso vaccinale. "L'obiettivo - chiarisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - è raggiungere la prima soglia di immunizzazione del 70% entro la metà di agosto". Per quanto riguarda le farmacie, nella prima settimana sono state già superate le 10mila somministrazioni. Partono poi, il 12 e 13 giugno e anche sabato 19 e domenica 20, i Junior Open Day 12/16 anni con siero Pfizer. La prenotazione avverrà dal sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche dal portale salutelazio.it (qui tutti i dettagli).