Coronavirus, nel Lazio contagi a quota 112 ma calano ancora ricoveri e terapie intensive

Ventunomila test complessivi, di cui 8mila tamponi e 13mila antigenici, per un totale di 112 nuovi casi positivi accertati nel Lazio. Per il secondo giorno dunque i contagi tornano oltre la soglia dei 100. Sono 4 inoltre i decessi mentre i guariti 132. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I ricoverati sono 139 in tutta la regione (-5 rispetto a ieri), le terapie intensive 27 (-2). "Continua l'andamento positivo: - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - meno ricoveri, meno decessi e meno terapie intensive. Zero decessi nelle province, 4 i decessi a Roma città".

La distribuzione dei contagi nelle province del Lazio

Sempre la Capitale conta 83 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre il resto della provincia di Roma arriva a 23. Nelle altre province del Lazio invece sono sei i contagi, di cui uno solo a Latina e cinque a Frosinone, nessuno a Rieti e Viterbo.

Il bollettino del Lazio dell'8 luglio

Sono 346.626 i casi complessivi trattati dall'inizio della pandemia in tutto il Lazio mentre si contano al momento 2.242 persone positive, di cui 139 ricoverate non in terapia intensiva e 27 in terapia intensiva. Infine, 2.076 cittadini sono contagiati ma in isolamento domiciliare. I deceduti arrivano complessivamente a quota 8,369, i cittadini guariti dal covid 336.015.

L'aggiornamento sui vaccini

Il Lazio raggiunge 5,7 milioni di dosi di vaccino somministrate, con 2.343.276 (dato aggiornato alle 17 dell'8 luglio) di cittadini immunizzati con doppia dose o siero monodose. Da ieri sono aperte le prenotazioni del siero Pfizer per la fascia di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Nelle giornate dell'8 e 9 luglio il camper della Asl per la vaccinazione con siero J&J fa tappa nel comune di Sperlonga, successivamente raggiungerà i comuni di Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, Minturno e Fondi.