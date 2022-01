Coronavirus, nel Lazio 12.828 casi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%

Oltre 96.500 tamponi hanno consentito di scoprire 12.828 nuovi casi nel Lazio. Due sono stati i decessi nelle ultime 24 ore, 2.094 i cittadini guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%.

Aumentano ancora i pazienti ricoverati (+46) per un totale di 1.446 ricoverati in area medica negli ospedali del Lazio, mentre sono 194 le terapie intensive occupate. Rispetto al 9 gennaio di un anno fa si registrano oggi 1.378 ricoveri in meno in area medica, 116 in meno in terapia intensiva e 52 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

La distribuzione dei contagi per le singole province del Lazio

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi nelle singole province, i casi a Roma città sono complessivamente 5.456, a cui vanno aggiunti altri altri 2.710 positivi nel resto della provincia di Roma. I contagi nelle altre quattro province sono invece in totale 4.662, di cui 2.607 nel territorio pontino (compresi 1888 recuperi di tamponi eseguiti nelle farmacie dal 1 al 7 gennaio), 980 a Frosinone, 554 a Rieti e 521 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 9 gennaio

Gli attuali casi positivi nell'intera regione sono 164.491. In isolamento domiciliare si trovano 162.861 cittadini, altri 1.446 sono invece ricoverati in area medica e 194 si trovano in terapia intensiva. I deceduti totali, nei due anni di pandemia, ammontano a 9.361, mentre il numero dei casi esaminati nelle Asl del Lazio è stato di 610.705.

La campagna vaccinale

Altri dati riguardano infine la campagna vaccinale: nel Lazio un adulto su due ha ricevuto la dose booster. Nella giornata di ieri, 8 gennaio, le somministrazioni sono state 60mila, pari all'80% in più rispetto al target commissariale. Un grande successo intanto è stato registrato per l'open day nelle strutture Aiop programmato nella giornata di oggi e dedicato a coloro che abbiano superato i 120 giorni dalla seconda dose. In provincia di Latina la struttura disponibile è stata quella della clinica Città di Aprilia.

E' stata superata quota 11,4 milioni di somministrazioni. Di queste, oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo il 50% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.