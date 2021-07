Coronavirus, contagi in aumento nel Lazio: 135 positivi. L'indice Rt sale a 0,7

Salgono oggi a 135 i nuovi positivi nella regione Lazio su un totale di 24mila test. Tre i decessi e 230 le persone guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi arriva ora a 1,6% ma considerando anche gli antigenici scende a 0,5%. Resta invariato il numero delle terapie intensive occupate (27) mentre calano lievemente i ricoveri ospedalieri che sono complessivamente 135 (-4 rispetto a ieri). "C'è un lieve rialzo dell'indice Rt a 0,7 - spiega l'assessore alla Sanotà Alessio D'Amato - mentre l'incidenza è sotto quota 10, a 8,5 per 100mila abitanti".

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

Ad aumentare sono anche i contagi registrati nella città di Roma, arrivati oggi a 98, mentre nel resto della provincia romana sono 29 e nelle altre province del Lazio sono complessivamente 8. Due i casi accertati dalla Asl di Latina, altrettanti da quella di Frosinone e quattro a Viterbo mentre a Rieti non è stato rilevato nessun nuovo contagio.

Il bollettino della regione Lazio del 9 luglio

Il numero dei casi trattati nel Lazio dall'inizio della pandemia ad oggi è pari ora 346.761, di cui 336.245 cittadini guariti e 8.372 deceduti. Gli attuali contagiati sono 2.144, di cui 1.982 in isolamento domicilare, 135 ricoverati e 27 in terapia intensiva.

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale, nella popolazione over 18 il 70% ha avuto la prima dose e il 50% ha competato il percorso vaccinale. La Regione ha superato quota 5,7 milioni di dosi somministrate. Nell'ultima settimana in particolare sono state 398.370 le dosi inoculate, +15% rispetto al target. E la campagna dunque prosegue in coerenza con le indicazioni nazionali. Va avanti "l'operazione Delta", con il camper itinerante che somministra il monodose J&J. A Latina in particolare procede a ritmo sostenuto la vaccinazione all'interno della comunità sikh.