Coronavirus, i dati dell'ultima settimana nel Lazio: contagi in calo del 30%

Prosegue la fase discendente della curva del Covid in tutto il Lazio, confermata dal calo del numero totale dei casi su base settimanale. Rispetto infatti a sette giorni fa i nuovi positivi sono diminuiti nella regione del 30% e l'incidenza è scesa a 795 positivi ogni 100mila abitanti, mentre il valore Rt scende a 1.05. Il dato regionale rispecchia del resto quello rilevato, sempre su base settimanale, dalla Asl della provincia di Latina (qui l'ultimo bollettino settimanale)

Secondo i dati diffusi dall'assessorato alla Sanità regionale, nella giornata di venerdì 29 luglio i nuovi casi erano 3.958, 2.044 in meno rispetto a quelli che erano stati registrati venerdì 22 luglio. Il numero complessivo dei cittadini che risultano positivi al virus inoltre è tornato a scendere, passando da 229.810 di una settimana fa al dato attuale di 216.010. Scende al contempo anche il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare a causa del Covid: venerdì scorso erano 228.653, mentre alla data del 29 luglio 214.827.

Per quanto riguarda poi i ricoveri ospedalieri, negli ultimi sette giorni nel Lazio è stato registrato un aumento di 26 unità nei reparti Covid. Le terapie intensive restano invece stabili, con 68 posti letto occupati. Infine, i decessi, purtroppo ancora elevati: in una settimana sono stati infatti 81 in totale nella regione. Il numero dei casi di Covid trattati nel Lazio dall'inizio della pandemia ad oggi raggiunge invece la cifra di 1.945.359.

L'ultima analisi della Fondazione Gimbe sulla pandemia, rivela per la seconda settimana consecutiva il calo di nuovi contagi anche nel resto del Paese. Dal 20 al 26 luglio 2022, le nuove infezioni sono state 473.820 rispetto alle 631.693 della settimana precedente, pari a -25%. Di contro, continuano ad aumentare i decessi, che in una settimana sono stati ben 1.019 a fronte degli 823 della scorsa settimana, pari al +23,8%.