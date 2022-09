Coronavirus, cambiano le regole della quarantena per i positivi: la nuova circolare del ministero

Sono state aggiornate le modalità di gestione dei casi postivi al Covid. Il ministero della Salute, con la circolare del 31 agosto 2022, ha di fatto disposto la modifica dell'isolamento dei positivi, introducendo delle novità sia per le persone vaccinate che per quelle non vaccinate.

In particolare: per i casi asintomatici saranno sufficienti 5 giorni di isolamento e un test negativo, per i casi sintomatici sono previsti cinque giorni di isolamento di cui gli ultimi due senza sintomi con tampone negativo al termine del periodo di isolamento. Si riduce dunque per tutti il periodo di isolamento in caso di infezione dal Covid. La circolare prevede poi, in caso di positività persistente, l'interruzione dell'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, anche senza effettuare alcun test finale.

In caso inoltre di contatti stretti di un caso positvo continerà ad essere applicato il regime dell'autosorveglianza, che consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione, mascherine Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi che indicano una possibile infezione si raccomanda l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione del Sars-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.