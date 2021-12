Coronavirus, contagi in aumento a Cisterna: interrotta la raccolta dei rifiuti

C’è anche Cisterna, insieme ad Aprilia e Latina, tra le città della provincia dove negli ultimi giorni si sta registrando il più alto numero di contatti da coronavirus. Nell’ultimo bollettino di ieri della Asl i casi riportati erano 32.

Una situazione fortemente attenzionata anche dall’Amministrazione e sono diversi gli appelli ai cittadini che in queste settimane, ed in vista delle festività natalizie, sono stati rivolti dal sindaco Valentino Mantini ai cittadini.

Nella serata di ieri la stessa Amministrazione ha inoltrato la comunicazione della Cisterna Ambiente che ha fatto sapete che nella giornata di oggi, domenica 19 dicembre, “il servizio di raccolta dei rifiuti subirà un’interruzione, per riprendere lunedì con possibili rallentamenti” dovuti proprio “all’effetto del continuo innalzamento del contagio da coronavirus”.

“L’emergenza sanitaria inevitabilmente si ripercuote anche sul normale svolgimento del servizio svolto per la città di Cisterna di Latina - viene spiegato attraverso una nota -. Si cercherà di ripristinare nel minor tempo possibile i turni lavorativi, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti, confidando nella comprensione dei cittadini in un periodo pandemico in cui i contagi da Covid-19 sono in forte crescita”.

Qualche disagio anche a Latina dove il servizio di carte di identità in Via Ezio sarà sospeso dal 20 fino al 24 dicembre a causa contagio da Covid 19. A renderlo noto il Comune attraverso il suo profilo Facebook ufficiale. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 27 dicembre. “Saranno recuperati nel minor tempo possibile, considerate le circostanze straordinarie, tutti gli appuntamenti prenotati”.