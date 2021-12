Coronavirus, a Cisterna torna l’obbligo della mascherina all’aperto. Le vie e piazze interessate

Scatta anche a Cisterna, dopo diversi comuni della provincia tra cui quello di Latina, l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto nel periodo delle festività natalizie. Il sindaco Valentino Mantini ha firmato l’ordinanza che dispone l’obbligo valido nelle piazze e nelle strade centrali della città, per contenere il diffondersi del Covid-19.

L’ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 del 18 dicembre fino alle ore 24 del 6 gennaio. L’obbligo riguarderà queste vie e piazze: corso della Repubblica, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Manzoni e piazza Battisti; largo Pellico; piazza 19 Marzo; via Cairoli; piazza Saffi; piazza Amedeo di Savoia; via San Pasquale; largo Risorgimento; piazza Battisti.

La Polizia locale e gli agenti della forza pubblica vigileranno sull’osservanza dell’ordinanza, con l’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione.

“Abbiamo riconquistato la normalità a caro prezzo – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – e proprio per questo siamo qui a difenderla con tutti gli strumenti a nostra disposizione. L’invito che rivolgo ancora alla mia cittadinanza, anche in virtù dell’elevato numero dei contagi segnalato oggi dal bollettino della Asl, ben 37, è quello di continuare a rispettare le regole, evitare assembramenti, mantenere il distanziamento, igienizzare frequentemente le mani e proseguire con la vaccinazione, unico mezzo per uscire dalla pandemia. Adoperiamoci tutti insieme per vivere un Natale sereno – ha concluso il sindaco Valentino Mantini – affinché non si abbiano ripercussioni di nessun tipo sul nuovo anno”.