Scuole sicure a Cisterna: tamponi gratuiti al Pat anche per gli studenti delle secondarie di primo grado

181 tamponi rapidi antigenici gratuiti agli studenti delle scuole dell'infanzia e primarie e, tra questi, 11 sono stati i casi positivi rilevati. Dalla prossima settimana il Pat di Cisterna (punto di assistenza territoriale) eseguirà tamponi rapidi antigenici gratuiti anche agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. L'accordo è stato raggiunto grazie alla collaborazione della Asl di Latina e dell'amministrazione comunale, al termine della prima settimana di " Walk-in ", il servizio che è stato attivato in via Monti Lepini.

"Come abbiamo già avuto modo di dichiarare – hanno spiegato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore alla scuola Emanuela Pagnanelli – il monitoraggio della curva epidemiologica è costante da parte della nostra amministrazione. Dopo una prima settimana di rodaggio per verificare il servizio e per migliorarlo in caso di necessità, abbiamo deciso in collaborazione con la Asl di Latina di estendere il Walk-in anche agli studenti delle scuole medie, i ragazzi della secondaria di primo grado. Come già avviene, i dirigenti degli istituti scolastici di Cisterna, previa segnalazione al Dipartimento di prevenzione della Asl, attiveranno la procedura di richiesta del tampone per la rilevazione dell’antigene del Sars-Cov-2. Ai genitori saranno fornite le credenziali per accedere alla prenotazione del tampone sul sito della Regione Lazio e qui, a seconda della disponibilità del Pat di Cisterna, potranno prenotare il test in autonomia e individualmente per i loro figli".