Coronavirus Cori, drive in per le scuole: fatti 115 tamponi e scoperto un positivo

Sono stati 115 i tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre presso il drive in allestito a Giulianello di Cori e destinato ad alunni, insegnanti e personale amministrativo delle scuole. Scoperto un solo positivo al coronavirus mentre tutti gli altri test sono risultati negativi. “Una buona notizia” ha commentato il sindaco Mauro De Lillis che ha aggiornato i cittadini sulla situazione.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati ufficializzati altri 2 positivi in paese che rientrano tra i 101 contenuti nel bollettino della Asl. I due contagi, ha spiegato De Lillis, “sono anch’essi relativi ad un cluster familiare già noto”; i positivi sono asintomatici ed in isolamento familiare. “Continua il lavoro di effettuazione dei tamponi proprio per isolare i cluster e contenere la diffusione del virus” ha assicurato poi il primo cittadino.

Intanto oggi si rientrerà a scuola in tutta sicurezza, “con tutti i plessi e i pulmini sanificati” mentre la classe interessata dal caso di positività è stata posta in quarantena.

“Rinnovo l’invito a seguire scrupolosamente le prescrizioni stabilite dalle normative - ha detto il sindaco De Lillis -, l’osservanza e l’adozione delle norme di distanziamento sociale e di protezione individuale ormai ampiamente note a tutti. Rinnovo quindi l’invito ad evitare feste, cene, pranzi e qualsiasi altra forma di assembramento sociale in quanto potenziali strumenti di diffusione del covid - 19 . L’amministrazione garantirà assistenza e supporto alle fasce deboli colpite dal virus. In particolare i Servizi Sociali in collaborazione con la Protezione civile garantiranno assistenza a domicilio, come la consegna della spesa, a chi è privo di una rete familiare. Rispettiamo queste poche ma importanti regole: per la nostra e per la salute degli altri”.