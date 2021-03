Coronavirus, 10 positivi in una scuola materna di Giulianello di Cori: famiglie e alunni in quarantena

Contagi in una scuola materna di Giulianello di Cori. Ne ha dato notizia il sindaco Mauro De Lillis che ieri sera, attraverso la sua pagina Facebook, ha parlato di sei insegnanti, tre collaboratori scolastici e un alunno positivi al covid, per un totale di 10 persone positive.

"In attesa del tampone molecolare - ha precisato il primo cittadino - necessario per la conferma delle positività, tutti gli studenti, gli insegnanti e i collaboratori della scuola materna di Giulianello sono in quarantena domiciliare preventiva. Nei giorni di martedì o di mercoledì il comune di Cori provvederà allo screening di tutti gli alunni e del corpo docente presso il drive-in di Giulianello".