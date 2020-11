Coronavirus Cori, casi positivi in una Rsa: struttura in quarantena

Nuovo allarme da una Rsa della provincia di Latina. Si tratta di una struttura di Cori dove sono stati registrati alcuni casi di positività al covid. Ne ha dato notizia il sindaco del paese Mauro De Lillis, spiegando che i contagi non sono stati conteggiati nel bollettino della Asl del 31 ottobre: "Vi comunicherò puntualmene il quadro generale della situazione anche alla luce delle diverse persone che sono guarite", annuncia il primo cittadino.

Da ieri intanto la Rsa di Cori si trova in quarantena. In quarantena si trovano anche alcune classi dell'istituto scolastico Cesare Chiominto in cui sono stati registrati tamponi positivi.

"So benissimo che tutti noi stiamo assumendo comportamenti responsabili per contrastare la diffusione del virus - commenta De Lillis - ma possiamo e dobbiamo fare di più per il nostro e sopratutto per il bene degli altri".