Coronavirus Cori, tamponi per le scuole: una postazione drive in a Giulianello

Un drive in riservato alle scuole anche a Cori. La comunicazione è arrivata nella tarda mattinata di oggi da parte del Comune. La postazione per effettuare i tamponi per il coronavirus, a seguito di accordi tra l’Amministrazione e la Asl, sarà allestita nella giornata di domani, martedì 20 ottobre, presso piazza della Stazione a Giulianello.

Al drive in per effettuare il tampone, spiega lo stesso Comune, possono recarsi gli alunni e il personale scolastico posti in quarantena nei giorni scorsi. “Ogni famiglia interessata .- aggiunge il primo cittadino - dovrà procedere alla prenotazione del tampone sul sito della Asl. Le modalità della prenotazione verranno comunicate alle famiglie direttamente dalla scuola”.