Coronavirus, curva ancora in crescita in provincia: +26,5% in una settimana. Positivi 352 studenti

Prosegue la sua fase di crescita la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: questo quanto emerge dal bollettino settimanale che è stato diffuso dalla Asl pontina e che prende in considerazione i giorni compresi tra il 16 e il 22 novembre. Una fase di crescita iniziata sul finire del mese di ottobre e che prosegue, come era stato comunque annunciato dagli esperti, considerato anche il periodo dell’anno. Nel periodo analizzato i nuovi casi sono stati 2.774 con una crescita del 26,5% rispetto ad una settimana fa, con il dato giornaliero che, dopo mesi - non accadeva da agosto - è tornato a superare anche i 600 nuovi positivi (come si vede nella tabella in basso).

Ma questa settimana, a differenza delle precedenti, sono tornati a crescere anche gli altri numeri: a partire da quello dei decessi che sono stati quattro (nessuno nella precedente rilevazione) proseguendo poi con quello dei ricoveri che negli ultimi sette giorni sono stati 16 (nel precedente bollettino ne venivano riportati 11). Il dato che invece continua a scendere è quello delle vaccinazioni che nel periodo analizzato sono state poco più di 1.200, un centinaio in meno rispetto alla scorsa settimana.

Guardando più nello specifico la distribuzione dei contagi, vediamo che questa settimana sono stati accertati in tutti i comuni della provincia e nella maggior parte di questi c’è stato un lieve aumento rispetto alla scorsa settimana. Crescita che a Latina città è stata del 24,6%, in linea con il dato provinciale (nella tabella in basso i dati di tutti i comuni).

Capitolo a parte, infine quello della scuola. Anche qui si registra un leggera salita nel numero dei casi (un +8,9%) con 352 positivi tra gli studenti del territorio. La fascia con il più alto numero dei contagi si conferma quella degli alunni di età inferiore ai 14 anni con 161 positivi, mentre sono 136 i casi tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni e 55 quelli tra i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (nella tabella il confronto con le settimane precedenti e nel grafico in basso l’andamento della curva).