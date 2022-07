Coronavirus, dati in crescita. D’Amato: “Si valuti la quarta dose agli over 70”

“Valutare l’ipotesi della quarta dose di vaccino per gli over 70”: a parlare l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che lancia un appello anche alla luce dell’aumento dei casi da coronavirus che si sta registrando in queste settimane nel Lazio come nell'intero Paese.

Nel bollettino di ieri, ad esempio, erano ripostati 11.529 nuovi positivi, un dato che nel Lazio non si registrava dallo scorso febbraio quando si era nel pieno dell’ondata invernale e, secondo gli ultimi dati forniti nei giorni scorsi dalla stessa Regione, la crescita dei contagi nell’ultima settimana è stata del 50% con l’incidenza salita a 853 casi ogni 100mila abitanti (la settimana precedente era di 566).

"Sarebbe opportuno - ha dichiarato D’Amato attraverso una nota - che le autorità tecnico-scientifiche del Ministero della Salute valutino l'opportunità di estendere sin da subito la platea dei soggetti richiamati alla 4 dose del vaccino Covid. Data la forte incidenza virale forse sarebbe opportuno abbassare l'attuale soglia degli 80 anni fino ai 70. Ovviamente - ha poi concluso l’assessore - ci rimettiamo solo alle valutazioni scientifiche, ma ritengo utile che possa essere fatta questa ulteriore verifica in relazione al mutato quadro epidemiologico".