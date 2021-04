Coronavirus Lazio, l'analisi epidemiologica: Rt a 0,78, in calo incidenza e pressione ospedaliera

L'analisi epidemiologica del Lazio secondo i dati dell'assessorato alla Sanità della Regione. Mentre i nuovi casi di oggi, 22 aprile, sono complessivamente 1.311, è stato calcolato un valore Rt risulta a 0,78.

La Regione chiarisce che risulta in calo anche il numero di nuovi focolai, così come il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva e anche in area medica, di 5 punti. L'occupazione dei posti letto però, nonostante il decremento, è ancora sopra la soglia di allerta. In calo anche l'incidenza dei casi, che è pari a 140 per 100mila abitanti. "I dati epidemiologici - spiega l'assessorato alla Sanità - sono coerenti con la zona gialla, anche se permane una pressione sugli ospedali". Il Lazio dunque potrebbe, nell'aggiornamento di domani, entrare in zona gialla a partire da lunedì 26 aprile.

Il decreto "Riaperture" approvato ieri dal Consiglio dei ministri infatti prevede, oltre alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali, anche il ritorno in zona gialla.