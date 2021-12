Coronavirus, il calendario del nuovo decreto del Governo: tutte le regole fino al 31 marzo 2022

Entreranno in vigore da questa settimana le prime misure disposte dal Governo con l’ultimo decreto del 23 dicembre per contrastare la diffusione del coronavirus. I numeri registrati in questi ultimi giorni con l’arrivo anche della variante Omicron hanno necessariamente fatto alzare il livello di attenzione, complici anche le festività natalizie. E se in queste ore Governo e Regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena per scongiurare una possibile paralisi delle attività produttive, anche i cittadini della provincia di Latina dovranno ora rispettare le nuove regole. Provincia di Latina che, parallelamente anche a quanto sta accadendo a livello nazionale, negli ultimi giorni ha conosciuto un’importante crescita della curva dei contagi; secondo l’ultimo bollettino di oggi della Asl sono 410 i nuovi positivi in tutto il territorio con il totale nel mese di dicembre che è arrivato a 5.646.

Dalle terze dosi all'estensione dell'obbligatorietà del Super Green Pass per tutta una serie di attività, ecco i passaggi fondamentali che ci attendono nei prossimi mesi. Da oggi, intanto, nel Lazio sono state aperte le prenotazioni per la dose di richiamo rivolta alla fascia di età 16-17 anni (tutti) e a quella 12-15 anni per ragazzi con fragilità

Le nuove regole Covid dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022

Dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, poi, spiegano su Today, entreranno in vigore regole più severe per l'accesso dei visitatori nelle strutture socio-sanitarie e nelle residenze per anziani. Per fare visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice sarà obbligatorio quello che è stato definito come "mega green pass". Si tratta del certificato ottenuto a seguito di vaccinazione con terza dose, oppure con doppia dose ma accompagnata dall'esito negativo di un tampone anti covid, antigenico o molecolare.

Bar e ristoranti

Con il nuovo decreto entra in vigore, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre) anche l’obbligo del Super Green Pass è esteso anche per chi vuole prendere il caffè al banco. Inoltre è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso in cinema e teatro e per gli eventi sportivi.

Le mascherine

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. Ffp2 che sono obbligatorie anche sui mezzi di trasporto, mentre fino al 31 gennaio si dovranno indossare le mascherine in tutti i luoghi all’aperto.

Le regole dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio 2022, invece, scatteranno nuove regole per poter accedere a tutta una serie di luoghi. Solo chi sarà in possesso del Super Green Pass - e quindi chi è vaccinato con doppia dose oppure è già guarito dall'infezione da coronavirus da non più di sei mesi - potrà entrare nelle piscine e nelle palestre al chiuso, nei musei e nei centri benessere al chiuso. La stessa regola varrà per l'accesso ai centri termali, salvo che per usufruire dei livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche, a parchi giochi e parchi tematici, a centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia) e a sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò. Così sarà anche per poter frequentare corsi di formazione in presenza.

Terza dose e green pass valido sei mesi

Il 10 gennaio 2022 è una data da tenere a mente anche per il vaccino. Secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario all'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, da quel giorno sarà possibile ricevere la terza dose a quattro mesi di distanza dal completamento del ciclo vaccinale primario. Il limite temporale in vigore attualmente è di cinque mesi. Infine, dal primo giorno di febbraio 2022 sarà ridotta la validità del green pass, che passerà così da nove a sei mesi.