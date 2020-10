Fumogeni, striscioni e cori contro il Dpcm: l’estrema destra s’impossessa della piazza

Fumogeni, petardi e striscioni in piazza del Popolo per quella che era nata come una manifestazione pacifica dei commercianti per protestare contro l’ultimo Dpcm e che presto si è trasformata in qualcos’altro.

Ristoratori, titolari di pub, bar, gelaterie, ma anche di piscine e palestre si erano dati appuntamento in centro a Latina per le 18, orario di chiusura delle attività secondo quanto disposto dal Governo, per gridare la loro disperazione e la rabbia contro misure pensate per contrastare la diffusione del coronavirus e che, a loro dire, colpiscono in particolare i loro settori.

Ma presto quella che era stata pensata come una mobilitazione pacifica in un periodo di estrema difficoltà per gli esercenti, si è trasformata in una manifestazione politicizzata, cavalcata da gruppi di estrema destra che sono scesi in piazza più per creare disordini che per palesare un malcontento. Un nutrito gruppo si è riunito nella parte della piazza tra il Circolo Cittadino e l’Intendenza di Finanza: decine di persone, che poco hanno a che fare con i commercianti della città, con il braccio destro alzato hanno intonato l’Inno d’Italia, gridato cori contro il premier Conte, contro il sindaco Coletta e i giornalisti, sporcando in qualche modo un'iniziativa nata in maniera legittima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una protesta da cui gli stessi esercenti hanno preso le distanze come ha tenuto a precisare il presidente della Fipe Confcommercio Lazio Sud Italo Di Cocco che ha raggiunto oggi pomeriggio piazza del Popolo insieme anche al sindaco di Latina Damiano Coletta che ha provato a confrontarsi con quanti sono giunti per manifestare. Il primo cittadino che poi nei giardini del palazzo comunale, in un secondo momento, ha incontrato una delegazione dei commercianti locali. A loro ha ribadito la sua vicinanza e il suo impegno al fianco anche degli altri sindaci per chiedere al Governo ristori concreti e immediati per chi chiude.

Allegati