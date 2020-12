Coronavirus Fondi: 37 nuovi positivi. Tra i contagiati molti giovanissimi e adulti di mezza età

Sono oggi, 27 dicembre, 37 i nuovi contagi nella città di Fondi riportati nel bollettino della Asl. Il Comune specifica però che non si tratta dell'effetto delle festività natalizie ma di un cumulo di notifiche pregresse recuperate dalla Asl.

Tra i nuovi positivi conteggiati ci sono infatti cittadini che hanno appreso di avere il covid già nei giorni scorsi.

"Tutte le positività rilevate nei giorni scorsi con i test antigenici nei laboratori privati - spiega il Comune - sono sostanzialmente state confermate dai test molecolari i cui risultati sono stati notificati in mattinata. È quindi errato definire quella di oggi una vera e propria impennata anche se i numeri sono inequivocabili e descrivono una diffusione abbastanza consistente del virus".

I nuovi positivi sono tutti giovani, giovanissimi e adulti di mezza età. In lista ci sono soltanto tre minorenni di 10, 13 e 14 anni mentre il più anziano ha 70 anni. Al momento hanno tutti sintomi lievi e sono in isolamento a casa. "Nonostante il “decreto Natale” abbia limitato gli spostamenti - prosegue il Comune di Fondi - l'autorità sanitaria ha motivo di credere che dopo le feste i contagi potrebbero tornare a salire. Una massiccia adesione allo screening sulla popolazione studentesca sarebbe auspicabile per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza".