Coronavirus Fondi: 387 positivi a novembre. Il sindaco: "Verifiche a campione sulle quarantene"

Un mese particolarmente duro, in termini di contagi, anche per il comune di Fondi. Il quadro della situazione attuale è fornito dall'amministrazione comunale. Oggi, 30 novembre, il bollettino della Asl conta sette nuovi positivi, ma negli ultimi 30 giorni sono 387 le persone che hanno contratto il covid in città. I positivi attuali sono meno di 300.

Non sono però mancati i decessi. sono stati quattro solo a novembre e i pazienti avevano 82, 77, 76 e 74 anni. Attualmente i ricoverati sono 13. "I nostri concittadini che hanno contratto il virus con sintomi violenti -. spiega il Comune - ultrasettantenni ma non mancano casi sporadici di persone più giovani tra le quali persino un under 40. Tutti in buone condizioni di salute i minorenni, tra i quali figurano ben 3 neonati (bambini che hanno contratto il virus nel mese di novembre con età inferiore ai 24 mesi)".

"Stiamo facendo la nostra parte intensificando i controlli e facendo verifiche a campione affinché le quarantene vengano rispettate – ricorda il sindaco Beniamino Maschietto – ma i cittadini devono essere più collaborativi. Bravissimi i bambini che a scuola rispettano le regole in maniera scrupolosa, meno bravi adulti e ragazzi. Il mese di novembre è stato molto difficile, dobbiamo cercare tutti di impegnarci un po' di più per raffreddare la curva dei contagi e trascorrere un dicembre più sereno".