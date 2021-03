Coronavirus Fondi, 40 nuovi casi in 24 ore. Fra i positivi anche quattro bambini

Con 40 nuovi casi riportati nel bollettino del 18 marzo 2021 e un numero comunque costante di positivi nelle ultime settimane, la città di Fondi torna ad evidenziare dati preoccupanti.

Il dato è infatti il più alto della provincia di Latina nelle ultime 24 ore, superando addirittura il capoluogo pontino che ieri aveva 33 casi. Nel dettaglio, fra i nuovi positivi ci sono quattro minori, cinque under 35, 27 persone tra i 35 e i 70 anni, infine quattro over 70.

"Il virus ormai è diffuso in tutte le fasce di età . spiega il Comune - pochi casi di contagio soltanto tra i bambini molto piccoli e tra gli over 80. Il quadro è oltremodo critico: si chiede più collaborazione da parte della comunità soprattutto nella sfera privata, limitando il più possibile i contatti tra nuclei familiari diversi, peraltro vietati dalle restrizioni vigenti. Dall'analisi dei contagi emerge che il virus non sta correndo sul luogo di lavoro ma soprattutto in gruppi di amici e famiglie. Occorre precisare, tuttavia, che i casi di oggi sono relativi a contatti interpersonali avvenuti prima della zona rossa".