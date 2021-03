Coronavirus Fondi, giornata di super lavoro al drive-in: su 93 test rapidi 10 positivi

Sono sette i contagi a Fondi riportati oggi, 5 marzo, nel bollettino della Asl. I nuovi positivi, secondo l'aggiornamento fornito dal Comune, hanno 11, 14, 44, 48, 57, 63 e 79 anni. Negli ultimi sette giorni i contagi in città sono stati 88. Fondi è dunque ancora al di sotto della soglia di allerta che fa scattare la chiusura delle scuole "ma bisogna mantenere alto il livello di attenzione - spiega l'amministrazione - in quanto la situazione resta seria".

"Senso di responsabilità, sensibilità, rispetto del prossimo e distanziamento sociale non dovranno mai venire meno nei prossimi giorni – ribadisce ancora una volta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – solo così potremo scongiurare nuove restrizioni per la nostra città, già messa a dura prova".

Intanto quella di oggi è stata una giornata di super lavoro al drive-in gestito in sinergia tra Croce Rossa e medici di base della città. Su 93 tamponi rapidi effettuati sono infatti risultate positive 10 persone. Queste positività, come da prassi, dovranno essere confermate da un successivo test molecolare. Stesso discorso per quanto riguarda le numerose positività accertate negli ultimi giorni dai laboratori privati.