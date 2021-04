Coronavirus Fondi: la città chiude il mese con 605 nuovi casi e otto morti

Un bilancio drammatico per il comune. Il 31 marzo ancora 10 casi, tra cui quattro minorenni

La situazione dei contagi nella città di Fondi secondo l'ultimo aggiornamento fornito dall'amministrazione comunale: ill bollettino della Asl del 31 marzo ha segnalato in città ancora 10 nuovi casi di covid sui 104 complessivi della provincia. Numeri che chiudono un mese drammatico per Fondi, che insieme al capoluogo pontino, ha registrato il numero più elevato di contagi su tutti i comuni pontini. Il mese si chiude infatti con 605 nuovi positivi sui 4.377 dell'intero territorio.

Tra gli ultimi 10 casi, come riporta il comune, ci sono anche quattro minorenni, oltre a tre persone di mezza età e ad altri tre over 70. Tragico anche il bilancio dei decessi, l'ultima vittima registrata in città proprio nella giornata del 31 marzo: si tratta dell'ottava del mese.

Proprio per l'elevato numero di positivi il sindaco Beniamino Maschietto aveva disposto la chiusura delle scuole anche nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo, prevedendo il ritorno in classe dppo le vacanze di Pasqua, il 7 aprile. Contestualmente il Comune ha predisposto e organizzato un nuovo screening dedicato proprio agli studenti, tra il 2 e il 6 aprile.