Coronavirus Fondi, l'aggiornamento dei casi in città: 23 positivi legati a contatti familiari

Salgono ancora i casi nella città di Fondi, che sono 23 nelle ultime 24 ore. L'amministrazione comunale, attraverso il quotidiano bollettino pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale, ha precisato che si tratta di contatti di positivi già noti. Tra questi continuano perà ad esserci ancora diverse persone anziane, ultraottantenni, "segno che il virus continua a correre velocemente soprattutto entro le mura domestiche". Solo due positivi, nell'ambito della stessa famiglia, sono in età scolare e in questo caso le classi dei due studenti sono state messe in quarantena.

"Utilizzare servizi igienici differenti, mangiare a turni alterni e indossare la mascherina anche in casa quando compaiono sintomi sospetti - spiega il Comune - sono alcuni suggerimenti utili per tutelare in particolare i membri più fragili della famiglia".

Intanto, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Beniamino Maschietto, proseguono i controlli nelle aree sensibili individuate in città. Resta altissima l'attenzione in città nonostante la presenza sul territorio delle forze dell'ordine e l'ondata di maltempo abbia scoraggiato ogni rischio di assembramento.