Coronavirus Fondi, tornano a crescere i casi: 28 i nuovi positivi, di cui 10 minori

Tornano a salire i contagi nella città di Fondi. Il bollettino della Asl di oggi, 21 aprile, segnala infatti 28 nuovi positivi su un totale di 187 accertati in tutta la provincia pontina. Il Comune fornisce un puntuale aggiornnamento della situazione, spiegando che fra i nuovi contagi risultano anche 10 minori, di cui otto in età scolare. Un bambino di sei anni, di nazionalità indiana, risulta inoltre ricoverato a Roma proprio a causa di un aggravamento delle condizioni dovute al covid. A questi si aggiungono poi quattro under 35, altre 10 persone di età compresa fra i 55 e 60 anni e quattro over 60.

"L'aumento dei contagi, purtroppo . spiega il Comune - era previsto in quanto molti familiari di positivi dei giorni scorsi erano in attesa di conoscere l'esito del tampone effettuato. Due persone sono state ricoverate; non si registrano sospetti casi di variante. Il sindaco di Fondi è in costante contatto con i dirigenti scolastici e sta seguendo con molta attenzione i casi di contagio di minori in età scolare".