Coronavirus, l'aggiornamento da Fondi: fra i 30 nuovi positivi 8 studenti e 4 under 25

Nella città di Fondi ieri, 20 gennaio, 30 nuovi positivi su un totale di 254 sul territorio pontino. E' il risultato di 942 tamponi processati in provincia di Latina. L'aggiornamento sui contagi è stato dato dal comune di Fondi. Nel comune fra i nuovi positivi ci sono otto studenti, quattro giovani under 25, due anziani e altre 16 persone di mezza età.

"Il picco dei contagi era previsto - spiegano dal Comune - in quanto tra drive-in per gli studenti e festività natalizie, sono stati individuati diversi cluster familiari. Anche se i dati sono stati comunicati con il bollettino del 20 gennaio si tratta di pazienti già isolati da tempo che, proprio tramite il tampone rapido, erano a conoscenza di aver contratto il virus. La maggior parte ha sintomi lievi ed è in buone condizioni di salute. In questa fase delicata occorre necessariamente tenere alto il livello di attenzione. Tutti gli enti, Regione, Asl e Comune auspicano, ognuno per voce dei rispettivi amministratori di riferimento, uno sforzo collettivo maggiore per raffreddare la curva dei contagi e ridurre la pressione ospedaliera così da poter ambire al passaggio da zona gialla a zona arancione. Attualmente la situazione è critica e nonostante gli appelli al buon senso e alla sensibilità si susseguono senza soluzione di continuità interessando tutti i comuni, l'attenzione continua ad essere scarsa e il quadro difficile".