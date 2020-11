Coronavirus Fondi, l'aggiornamento: 333 positivi nel mese di novembre e quattro decessi

Un aggiornamento dei contagi di covid dal Comune di Fondi. Nella giornata di oggi, 26 novembre, sono stati 18 i casi positivi in città riportati nel bollettino della Asl. L'amministrazione spiega che i nuovi positivi sono tutte persone di mezza età: il più giovane ha 30 anni, il più anziano 76.

"Nessuno dei contagiati è in età scolare - chiarisce il Comune - e per fortuna, tra i positivi non ci sono bambini, minori e neppure ultraottantenni. La maggior parte dei pazienti si trova in isolamento a casa, chi ha necessita di ricovero, però, viene trasferito spesso in strutture fuori provincia. Alcuni nostri concittadini si trovano, per esempio, a Roma, Veroli, Casal Palocco e così via".

Nel solo mese di novembre sono stati 333 i positivi nella città di Fondi, un centinaio sono già guariti ma purtroppo quattro persone di 82, 77, 76 e 74 anni sono decedute.