Coronavirus, situazione critica a Fondi: 23 nuovi positivi di cui 10 giovanissimi e 15 classi in quarantena

Torna critica la situazione relativa ai contagi nella città di Fondi, che nel bollettino di oggi, 4 marzo, conta 23 nuovi positivi. Tra questi, come spiega l'amministrazione comunale fornendo sempre un quadro preciso e puntuale della situazione, ci sono ben 10 giovani tra i 15 e i 22 anni. Ci sono anche nove persone di mezza età, per lo più familiari dei primi. E si registrano inoltre ben 15 classi in quarantena in tutto il comune.

"La nostra città - spiega il Comune - si sta pericolosamente avvicinando alla soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti motivo per cui si raccomandano prudenza, distanziamento e scrupoloso rispetto delle restrizioni in vigore fino a quando la fase critica non sarà superata". Nel fine settimana prossimo si annuncia una nuova ondata di controlli che interesserà in particolare locali, attività e luoghi menzionati dai numerosi positivi in fase di contact tracing.

"Per quanto riguarda i ricoveri, sono stati 76 i nostri concittadini che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere dal 1 gennaio ad oggi - aggiunge il Comune -

In questa fase di allerta occorre prestare attenzione anche entro le mura domestiche, in particolare in presenza di anziani ancora non vaccinati o soggetti vulnerabili". Il sindaco Beniamino Maschietto si appella in particolare ai genitori: "È una questione di sensibilità – ha dichiarato il primo cittadino – ma anche di rispetto nei confronti di chi ha sempre rispettato le regole".