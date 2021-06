Coronavirus, a Fondi la metà dei casi di oggi: positivi anche due minori

Venti casi riportati oggi, 9 giugno, sul bollettino della Asl, la metà dei quali sono stati accertati nel comune di Fondi. L'amministrazione ha fornito dunque un aggiornamento della situazione spiegando che i nuovi positivi si trovano tutti in isolamento domiciliare con sintomi lievi. Due di loro sono minorenni, hanno 10 e 15 anni, altri due sono poco più che 20enni (21 e 26 anni per la precisione), gli altri hanno invece 32, 33, 40, 48 e 53 anni.

In quattro casi, specifica ancora il Comune, si tratta di persone che avevano già ricevuto la prima dose di vaccino e che per questa ragione hanno contratto il virus in forma lieve. Il contagio inoltre è avvenuto in un caso sul lavoro (in ambito sanitario) e in nove casi in famiglia. I dieci contagi sono legati a 5 link epidemiologici diversi. I cittadini di Fondi attualmente ricoverati invece sono 5.