Coronavirus Fondi, screening per le scuole: 5 positivi su 2190 test

Si è concluso alle 18 di ieri, 6 aprile, il monitoraggio dedicato a studenti e docenti delle scuole di Fondi. Sono stati 2190 i tamponi effettuati per un totale di 5 positivi. "Una situazione decisamente migliore rispetto a quella che si era verificata dopo le festività natalizie quando lo screening si era concluso con 31 positivi a fronte di 1804 test.

“Un sentito ringraziamento ai volontari della Croce Rossa di Fondi – commenta il sindaco Beniamino Maschietto - che hanno trascorso le festività pasquali a fare tamponi per offrire un prezioso servizio alla città e consentire un rientro a scuola più sicuro. Naturalmente avremmo preferito non rilevare contagi ma il dato è comunque da leggere positivamente: lo screening ha infatti evitato a cinque classi un ritorno alla Dad pochi giorni dopo la prolungata chiusura delle scuole. Rispetto al monitoraggio natalizio inoltre il numero di tamponi effettuato è stato maggiore ma i positivi sono stati molti di meno. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a coloro che hanno prenotato e che si sono presentati al drive puntuali; grazie a coloro che hanno pazientemente atteso in fila e grazie a chi, non solo ha partecipato, ma ha dato il suo piccolo contributo convincendo un genitore o un compagno che, inizialmente, si era detto scettico. Auguro a tutti gli studenti, ai docenti e al personale scolastico un buon rientro a scuola”.

