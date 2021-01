Il Rotary dona 40 visiere al Comune di Fondi: saranno consegnate ai medici di base

A Fondi la sezione del Rotary Clud ha effettuato una donazione destinata ai medici di medicina generale. La sezione del Rotary di Terracina-Fondi ha consegnato questa mattina, 11 gennaio, 40 visiere al Comune, che saranno appunto distribuite ai medici di base della città per consentire di elevare gli standard di sicurezza anche in vista della possibilità, da parte di chi ha aderito, di effettuare i tamponi.

L'amministrazione ha intanto messo a disposizione l'area del mercato di via Mola di Santa Maria proprio questo servizio.

"Abbiamo donato queste 40 visiere, è un piccolo gesto per far capire al Comune di Fondi - spiega Armando Antonelli, vice presidente della sezione del Rotary - la nostra disponibilità ad essere vicini a questo territorio. Speriamo che in futuro, oltre a questa piccola donaazione, possano arrivare altri progetti". "Ringrazio con il cuore a nome della comunità fondana tutto il Rotary - ha detto il sindaco Beniamino Maschietto - Abbiamo pensato di donarle ai medici di base come riconoscimento per quanto hanno fatto per aiutare la nostra comunità".