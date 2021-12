Coronavirus, da lunedì 3 gennaio torna in funzione il drive in all’ospedale di Fondi

A partire dal prossimo lunedì 3 gennaio 2022 torna in funzione il drive in all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. A seguito del gran numero di persone che, in queste ore, stanno riscontrando lunghe attese per effettuare tamponi, sia nel pubblico che nel privato, la Asl ha infatti deciso di riattivare il servizio anche presso il nosocomio fondano.

Come in passato sarà dunque possibile effettuare esclusivamente test antigenici rapidi previa prenotazione e mediante ricetta medica. L'opzione “ospedale di Fondi” comparirà nel menù a tendina del sistema di prenotazione della Asl nei prossimi giorni. Il drive-in sarà aperto dalle 11: alle 17.

"Ringrazio la Asl - commenta il sindaco Beniamino Maschietto – per aver tempestivamente ripristinato un servizio prezioso per la città di Fondi ma anche per i comuni limitrofi. Io stesso, nel corso dei vari confronti con la direzione sanitaria, avevo sottolineato l'importanza di riaprire il drive in a Fondi, non solo per ridurre i tempi di attesa ma anche per andare incontro alle esigenze di chi non ha la patente o sta riscontrando difficoltà nel raggiungere i comuni di Terracina e Gaeta".