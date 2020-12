Coronavirus Fondi, 6 morti durante la seconda ondata. Il Comune: “Sono giorni difficili”

Sono giorni difficili anche nel territorio di Fondi che paga pesantemente gli effetti di questa seconda ondata della diffusione del coronavirus in cui si sono registrati 6 decessi.

Nella giornata di ieri la notizia della morte di un uomo di soli 62 anni. Cordoglio è stato espresso dal Comune. “Oggi è una giornata di lutto per tutta la comunità che si stringe attorno ai familiari della vittima così come attorno a tutti coloro che, in questi durissimi mesi, hanno perso una persona amata a causa della pandemia. Sono giorni difficili durante i quali siamo tutti chiamati a dare prova di altruismo e responsabilità” dichiara l’Amministrazione con un post sulla pagina Facebook ufficiale.

Quanto ai contagi ieri, secondo il bollettino della Asl, ce ne sono stati altri 6 che hanno fatto salire a 43 il numero nel solo mese di dicembre.