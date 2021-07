Camping a Fondi, vacanze in quarantena per i contatti dei positivi. Arriva l'ordinanza del sindaco

E' scattata la misura della quarantena per decine di turisti del camping Sant'Anastasia di Fondi e tre operatori, individuati come contatti di altri ospiti risultati positivi nei giorni scorsi Il dipartimento di prevenzione della Asl è riuscito, attraverso l'attività di tracciamento, a ricostruire tutti i contatti avuti dai contagiati, anche quelli che già da giorni hanno lasciato il camping per fare ritorno a casa, e hanno così disposto l'isolamento all'interno della struttura, nelle rispettive roulotte o comper e con servizi igienici dedicati. Lunedì la Asl tornerà per eseguire i tamponi di controllo.

Intanto ieri è arrivato l'invito a una maggiore collaborazione dei turisti anche da parte dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato: "Lancio un appello - ha dichiarato l'assessore - ad aiutarci nel traccimento: è necessario che vengano fatti tamponi a tutti gli utenti individuati dalla Asl di Latina. Rivolgo quindi un invito a sottoporsi ai test e ad aiutare i nostro operatori nell'attività".

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato un'ordinanza che dispone una serie di misure da adottare all'interno della struttura ricettiva, con l'obiettivo di scongiurare le diffusione del contagio e riprendere la stagione in sicurezza. Le prescrizioni riguardano in particolare:

- la sospensione di ogni attività di intrattenimento e spettacolo nonché delle piscine;

- la sospensione immediata di utilizzo delle 6 piazzole di sosta fin quando non si provveda alla sanificazione degli alloggi ivi collocati (roulotte e gazebo) ovvero non avranno l'accesso consentito nelle medesime roulotte, ai fini delle operazioni di sanificazione, di cui si dovrà trasmettere la certificazione tramite ditta specializzata;

- la sospensione dell'utilizzo degli spazi comuni e quella degli alloggi del personale di intrattenimento e spettacolo;

- l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche negli spazi all'aperto;

- il divieto di ogni forma di assembramento o aggregazione;

- nei locali ristorante, bar, supermercato e negli altri locali l'ingresso dovrà essere regolamentato l'obbligo del distanziamento interpersonale. In particolare per i locali di somministrazione alimenti dovrà essere privilegiata l'attività di asporto;

- la struttura dovrà individuare uno o più locali (con annessi servizi) da destinare ad isolamento;

- misurazione della temperatura, in ingresso e uscita dal Camping.somministrazione alimenti dovrà essere privilegiata l'attività di asporto;