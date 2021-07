Coronavirus Fondi: boom di adesioni alla campagna vaccinale. In due giorni 370 dosi somministrate

Record di vaccini nel comune di Fondi dove, tra ieri e oggi, 18 e 19 luglio, sono state somministrate 370 dosi del siero Johnson & Johnson in occasione della campagna vaccinale itinerante. Residenti, turisti e stranieri: l’adesione è stata altissima e, proprio in virtù dell'elevata richiesta, la Asl ha dato la disponibilità a ripetere l'iniziativa.

Il camper dell’azienda sanitaria pontina tornerà dunque a fare tappa a Sant’Anastasia. Giorni e orari saranno come sempre comunicati mediante i canali informativi ufficiali della Asl e del Comune di Fondi.

"Ringrazio la Asl per la lodevole iniziativa – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – la Croce Rossa per il quotidiano, prezioso e mai scontato supporto, il camping Sant’Anastasia per la disponibilità e la logistica ma anche i cittadini che volontariamente si sono messi a disposizione fornendo il loro aiuto per distribuire i moduli di adesione. Colgo occasione per ribadire, ancora una volta, l'importanza di aderire in massa alla campagna vaccinale in questo momento".