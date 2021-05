Screening sulla comunità indiana a Fondi: trovati 16 positivi su 500 test

Arrivano i risultati dello screening a tappeto effettuato ieri, 11 maggio, nel comune di Fondi, nella comunità indiana e pachistana che lavora prevalentemente nelle aziende agricole del territorio. Al tendone allestito a partire dalla 9 in via Mola di Santa Maria si sono presentate complessivamente 501 persone tutte sottoposte a test. Di queste, 16 sono risultate positive al covid.

Per loro è stato stabilito, in ragione delle condizioni abitative, l'isolamento domiciliare e non il trasferimento in strutture covid. La situazione dunque è attentamente monitorata e ora il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provvederà ad avviare l'attività di tracciamento dei contatti per cercare di contenere la diffusione del contagio.

Alcuni dei campioni positivi saranno con ogni probabilità inviati all'istituto Spallanzani per il sequenziamento del virus, ma intanto ieri è arrivata la conferma di un primo caso di variante indiana accertato nella zona rossa di Bella Farnia. Si tratta di un cittadino risultato positivo e già isolato nella struttura covid di Cerasella.