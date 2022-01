Coronavirus Fondi, al drive in dell’ospedale una sezione per tamponi agli studenti

Una sezione dedicata ai test per gli studenti presso il drive in allestito all’ospedale San Giovanni di Dio a Fondi: questa la novità annunciata dal sindaco Beniamino Maschietto a seguito di un incontro con i dirigenti scolastici; un modo per andare incontro alle famiglie nel caso di focolai in classe.

Dopo lo screening promosso in collaborazione con la Croce Rossa nei gironi precedenti il rientro a scuola il 10 gennaio, il primo cittadino si è fatto portavoce delle esigenze degli istituti della città.

Come concordato con la Asl, quindi, per il monitoraggio degli studenti potrà essere utilizzato il punto tamponi organizzato presso il nosocomio fondano. Per la prenotazione dovrà essere utilizzato sempre il solito link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf e in fase di prenotazione bisognerà spuntare, dall’apposito menù a tendina, la voce “drive in speciale per focolaio epidemico”.

In caso di contagi da coronavirus in classe, quindi, “prima del rientro a scuola, non sarà più necessario rivolgersi ad un centro privato o recarsi presso il drive in di Terracina ma sarà possibile far riferimento al drive in di Fondi prenotando il proprio test online, mediante ricetta medica” spiegano dal Comune.

Ricordiamo che nei gironi scorsi è stata raddoppiata l’attività del drive in dell'ospedale di Fondi passata da 60 a 120 prenotazioni giornaliere. Alla luce della crescente richiesta e al fine di implementare l'offerta, infatti, il direttore sanitario del presidio centro Giuseppe Ciarlo e il vice Fabrizio Turchetta hanno chiesto e ottenuto dalla direzione sanitaria il potenziamento del servizio.