Coronavirus, a Fondi si torna a scuola il 7 aprile. Tamponi prima del rientro in classe

A Fondi si torna a scuola il 7 aprile, dopo le vacanze di Pasqua. Questa la decisione del Comune che, per un rientro in classe in sicurezza, ha organizzato uno nuovo screening sul modello di quello attuato in occasione delle festività natalizie

I giorni dedicati all'attività di monitoraggio, disposta di concerto con la Asl e in collaborazione con il comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana, sono il 2, 3, 4, 5 e 6 aprile. “Sulla base delle adesioni che i genitori faranno pervenire alle scuole, verrà stabilito un dettagliato calendario comunicato ai diretti interessati mediante il registro elettronico” spiegano dal Comune.

Il drive in che sarà allestito in piazzale delle Regioni, è aperto agli studenti, ai docenti e al personale delle scuole elementari, medie e superiori.

“Abbiamo predisposto tutto per un rientro in classe in sicurezza il 7 aprile – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ; ci sarà, inoltre, un'intensificazione dei controlli prima, dopo e durante le festività pasquali. A prescindere dalla presenza o meno delle forze dell'ordine, tuttavia, raccomando la massima prudenza, entro e fuori le mura domestiche. Ci troviamo in un momento molto delicato per le sorti della nostra città. Superare le difficoltà è certamente possibile ma solo elevando i livelli di attenzione, responsabilità, collaborazione e altruismo. Invito tutti, dunque, ad aderire allo screening e a fare tesoro delle festività pasquali per far abbassare la curva dei contagi e consentire agli studenti della nostra città un ritorno sui banchi di scuola in piena sicurezza”.

Intanto, sul fronte contagi oggi, venerdì 25 marzo, secondo quanto riportato sul bollttino della Asl sono 46 i nuovi casi di coronavirus registrtati in città. Tra i nuovi positivi, specificano dal Comune, ci sono 11 under 25, 10 under 40, 3 over 70 e 22 di mezza età