Coronavirus, a Fondi da oggi e fino al 6 gennaio tamponi agli studenti

Han preso il via oggi a Fondi il drive in dedicato agli studenti residenti nel Comune per consentire a tutti i ragazzi di rientrare in classe il 7 gennaio in tutta sicurezza.

L’amministrazione comunale ha acquistato 3200 test antigenici rapidi ai quali verranno sottoposti i ragazzi da oggi e fino al 6 gennaio. L’area prescelta è quella del piazzale delle Regioni in via Mola di Santa Maria, quella solitamente utilizzata per il mercato settimanale. I test saranno effettuati i giorni 2-3-4-5 e 6 gennaio, dalle 9 alle 16 a cura del personale della Croce Rossa Italiana comitato di Fondi in collaborazione con la Asl di Latina. Coloro i quali saranno sottoposti a tampone sono già stati contattati e avvisati tramite pec nei giorni scorsi. è gia sarà effettuato il test sarà comunicato tramite pec,

"Ho già ribadito più volte che lo screening è su base volontaria – ricorda il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ma sottoporsi al tampone è un gesto di responsabilità e sensibilità nei confronti della propria famiglia, del prossimo e della città in generale".