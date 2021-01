Coronavirus Fondi, screening scuole: nel weekend drive in per gli studenti delle superiori

Prosegue a Fondi lo screening di massa sulla popolazione studentesca per un rientro a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie. Nei giorni scorsi sono iniziati i test rapidi per il coronavirus e per il fine settimana è previsto il sevizio drive in esteso agli alunni delle superiori.

“Le modalità - spiegano dal Comune - sono state specificate dai volontari del comitato di Fondi della Cri che stanno materialmente organizzando questa seconda fase del drive in: il file dovrà includere nome, cognome, data di nascita dello studente, classe, sezione, istituto di appartenenza e recapito telefonico di un genitore. Ricevuti tutti i nominativi, la Croce Rossa redigerà un calendario e provvederà a informare gli istituti interessati che, a loro volta, contatteranno gli studenti tramite il registro elettronico”.

Lo screening si svolgerà sabato 9 e domenica 10 gennaio, in piazzale delle Regioni. “Si pregano le famiglie interessate - aggiunge l’Amministrazione - di far pervenire i nominativi ai rispettivi istituti con la massima celerità e nei tempi prestabiliti per evitare i disagi odierni (file e attese) causati da inserimenti last minute. Si prega, altresì, di rispettare scrupolosamente giorno e orario di convocazione (seconda causa dei disagi odierni)”.

“Abbiamo atteso fino all'ultimo – ha spiegato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – per varie motivazioni tra le quali la volontà di fissare lo screening nei giorni immediatamente precedenti alla riapertura delle scuole così da garantire una maggiore sicurezza al suono della prima campanella. Un grande ringraziamento ai volontari della Croce Rossa che stanno lavorando senza sosta, sotto la pioggia battente, facendo l'impossibile per rispettare la tabella di marcia”.

Intanto domani, nel giorno dell’Epifania, termina la prima fase del monitoraggio dedicato agli studenti ed iniziato lo scorso 2 gennaio. Anche quella di oggi, come ha fatto sapere lo stesso Comune che quotidianamente aggiorna attraverso la sua pagina Facebook i cittadini sulla situazione, è stata una giornata di super lavoro per i volontari del comitato di Fondi della Croce Rossa, al freddo e sotto la pioggia. Nonostante i disagi sono stati oltre 500 i tamponi effettuati. Con l'ultimo aggiornamento, la media relativa ai primi 4 giorni di drive in è di un positivo ogni 65 test.

Sul fronte contagi, come riporta il bollettino odierno della Asl, sono stati 18 i nuovi casi oggi. Tra i nuovi positivi ci sono due bambini, di cui uno molto piccolo, e un anziano. Sale a 39 il numero dei contagi totali del mese di gennaio.